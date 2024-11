Las cuentas entre Johan Venegas y Alajuelense no están saldadas del todo. Al menos no para el delantero, quien este viernes anotó el gol con el que Guanacasteca rescató un empate 2-2 en su visita a San Carlos y no pudo aprovechar la chance de quedar segundo.

Ese escaño le pertenece a los Toros, a los cuales Venegas frenó, beneficiando a su ex equipo: quedaron con 31 puntos y la Liga, que tiene 34, podría tomar mayor distancia de sus perseguidores si le gana el clásico a Saprissa.

Aunque una vez finalizó el encuentro, el futbolista de 35 años dejó inesperadas e incendiarias declaraciones que, pese a no tener un remitente claro, van dirigidas al cuadro Rojinegro.

Johan Venegas apunta a Alajuelense con una feroz acusación

Johan Venegas le dejó en claro a los micrófonos de Tigo Sports que su salida de Alajuelense no se dio en buenos términos: “En su momento, no entendía el porqué. Dos personas me quisieron hacer daño. Seguí el propósito de Dios y su voluntad me trajo hasta acá. Nada es casualidad, todo se dio en oración”.

“Ahora estoy muy contento con mis compañeros, con todo el pueblo de Nicoya y agradecido con la oportunidad que Dios me abrió. Estoy disfrutando muchísimo de estar en ADG, creo que la sinergia que he hecho con la afición es sumamente importante para sentirme bien, cómodo, como en casa“, sentenció.

Venegas llegó al equipo Pampero para este semestre, luego de que se rumoreara que Herediano quería ficharlo en el anterior mercado. Hasta el momento, acumula siete goles y una asistencia en diecisiete partidos.

¿Por qué Johan Venegas se fue de Alajuelense?

Alexandre Guimaraes le aseguró a La Nación que la salida de Venegas de Alajuelense se dio porque “la chequera del equipo no es ilimitada (…) Johan se está yendo no por su falta de compromiso al club, sino por un balance económico que la Liga tiene que hacer“.

Sin embargo, su ciclo en el club estaba cumplido: el fallo ante Saprissa en la gran final del Clausura 2023 terminó por desgastar su vínculo con la afición. Aunque lo que terminó por definir su situación fue que no entraba en los planes del técnico para la segunda mitad del 2024.