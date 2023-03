Keylor Navas volverá a entrar en acción con el Nottingham Forest, ahora en la actividad de la vigesimonovena jornada de la Premier League, en la que recibirá la visita del Wolverhampton en la que continuará su pelea por alejarse de la zona del descenso.

El costarricense tendrá la oportunidad de enfrentarse a un entrenador que siempre lo quiso en la élite, se trata del español Julen Lopetegui, quien lo dirigió en el Real Madrid en la temporada 2018-2019 y en el que tuvo que rotarlo con el belga Thibaut Courtois quien al final se terminó quedando.

Lopetegui dio a conocer en varias ocasiones que estuvo interesado en Navas desde el 2014, para que fichara por el Porto, pero al final el centroamericano terminó jugando para los merengues, tal como lo dijo el mismo estratega a la Nación en el 2019.

“De Keylor, jugador que he tenido la suerte de entrenar, te puedo decir que después del Mundial de Brasil 2014 lo quería para el Porto, antes que nadie. Keylor es alguien por el que Costa Rica debe estar orgullosa, porque es un arquero de talla mundial, es uno de los mejores profesionales que he tenido en mi carrera, es un jugador que me ha dado gusto entrenar, es hiper competitivo, profesional y un gran compañero”, dijo el técnico.

“Yo creo que Keylor es de los porteros que te ganan partidos, él te gana en situaciones claves de desarrollo de máxima exigencia. Él ha querido mejorar, implementar su presencia en el juego activo del equipo, el Real Madrid como equipo grande debe tener porteros que sean tremendamente activos con su línea defensiva, que manejen bien los espacios, él lo hace, es muy inteligente en ese espacio”, agregó.

Lopetegui finalizó diciendo en aquella ocasión: “Él no ha dejado de progresar en aspectos claves como el juego aéreo o el manejo del juego de pies, por supuesto que una de sus condiciones más brillantes es el uno contra uno, también su agilidad y practicidad porque como te digo, él en momentos claves siempre está”.