Jafet Soto hace de menos a Alexandre Guimaraes y Alajuelense tras la clasificación de Herediano

Club Sport Herediano eliminó a la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto y con esto accedió a la final la cual disputará versus Deportivo Saprissa, esto ocasionó que Jafet Soto explotara de felicidad y no se guardara nada a la hora de hablar en conferencia de prensa.

Soto aprovechó para encender la polémica y dispararle con todo a los manudos, así como al técnico Alexandre Guimaraes, en el que hizo de menos el escenario deportivo de su contrincante y también al estratega rival

Jafet Soto arremete contra Alexandre Guimaraes

El conferencia de prensa Jafet Soto fue consultado sobre el ambiente que hubo en el Alejandro Morera Soto, tomando en cuenta que hubo un gran ingreso de gente que esperaba la remontada, así como el significado de poder dejar fuera a Guimaraes tomando en cuenta la rivalidad que hay entre ambos.

“Jugar aquí por favor, yo jugué con 100 mil personas, eso no es nada, yo jugué en el Azteca, en el Jalisco, contra 17 mil personas no es nada”, dijo. Además agregó sobre lo que significa ganarle a Alexandre Guimaraes: “Nada, no significa nada”.

”Vamos a enfrentar a un súper entrenador (José Giacone). Ellos saben jugar estas etapas y cada uno va a ir por su arroz y frijoles. Estamos en la final y ya no pensamos en el pasado. Vamos a disfrutar una hora y después pensar en Saprissa”, agregó Soto sobre su siguiente rival.

Por último, el entrenador dio detalles del juego ante el Monstruo Morado, así como los manudos que estarán en la Gran Final esperando rival: “Tenemos las mismas posibilidades que Saprissa y que la Liga. Nadie puede jugar los partidos con la boca y hoy lo demostramos”

