El dato de Vinicius contra Costa Rica que no deja de sorprender

Este lunes, 24 de junio en el Estadio SoFi de California, comienza la Copa América 2024 para la Selección de Costa Rica. Los dirigidos por Gustavo Alfaro tendrán un muy duro comienzo que consiste en enfrentar a, nada menos, que la potente Brasil.

Pese a que no llegan en su mejor momento, no dejan de tener futbolistas de renombre mundial que superan por mucho los valores del combinado costarricense. Uno en particular es Vinicius Junior, quien viene de consagrarse campeón de la Champions League 2023/24 con el Real Madrid.

Hay un dato que expone completamente la diferencia que hay entre la Sele y su rival en el primer encuentro de la fase de grupos. Tiene a Vini como protagonista y es demoledor, pensando en la previa a este partido que podría marcar el futuro de los ticos en el torneo continental.

¿Cuál es el dato de Vinicius contra Costa Rica que sorprende?

Si usamos a Transfermarkt como fuente, el valor de Vinicius Junior es 8 veces más alto que el de toda la Selección de Costa Rica. El futbolista del Real Madrid tiene un precio de ficha de 180 millones de euros, mientras que el combinado tico entrero no llega a los 22 millones.

La diferencia entre Costa Rica y Vinicius en valores.

Pero Vini no es el único que supera con su valor al seleccionado centroamericano. Hay 18 jugadores brasileños más que están por encima y varios siendo hasta 6 o 7 veces más. Una diferencia abismal y que marca quién es el favorito para el encuentro de este lunes.

¿Quiénes son los 5 jugadores más valiosos de Brasil?

Además de Vinicius Juniors, los otros jugadores brasileños que integran el Top 5 de los más caros son: Douglas Luiz de Aston Villa (70M), Gabriel Magalhaes de Arsenal (70M), Bruno Guimaraes de Newcastle (85M) y Rodrygo de Real Madrid (110M).

¿Cuál es el futbolista más valioso de Costa Rica?

Costa Rica es una selección con jugadores de bajos precios de ficha, pero hay uno que se destaca por sobre el resto. Manfred Ugalde del Spartak de Moscú tiene un precio en Transfermark de 7.5 millones de euros.