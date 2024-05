Deportivo Saprissa, una vez más, no dejó en tela de duda su grandeza en el fútbol costarricense. El equipo de Vladimir Quesada se coronó campeón del Clausura 2024, logrando un histórico tetracampeonato en la Liga Promerica al vencer 3-1 a la Liga Deportiva Alajuelense.

Y es innegable que la presencia de Fidel Escobar ha sido importante para llegar a los cuatro títulos consecutivos. A pesar de que el panameño se perdió parte de la actual campaña, siguió siendo fundamental para Quesada, en los partidos que tuvo presencia.

De hecho, desde su llegada, El Comandante ha sido de los más habituales en el Monstruo Morado. Su influencia dentro del terreno de juego es innegable, tanto de defensor, como de volante. Por lo que no es sorpresa que durante su tiempo en el club, hayan logrado los cuatro campeonatos consecutivos: Clausura 22/23, Apertura 22/23, Clausura 23/24 y el Apertura 23/24.

Cabe destacar que, por una recaída en su lesión, Escobar no pudo ver minutos en la final de vuelta ante Alajuelense e incluso, no fue convocado. Esto, a diferencia de la ida en la que sí tuvo presencia, aunque no disputó el encuentro completo.

Fidel Escobar le mandó un dardo a Alajuelense y al resto de los equipos costarricenses

Al término del partido, Fidel Escobar envió un dardo en redes sociales, al asegurar que la afición de Saprissa, es la mejor de Costa Rica: “La hinchada más grande del país, la S”, expresó el defensor panameño, junto a una imagen de los saprissistas inundando las calles.

“El ADN morado se refleja en cada partido”

“El ADN morado lo agarré de a poco. Yo creo que al final, esto es Saprissa y el ADN morado es lo que se refleja en todos los partidos, de visita y de local. Ahora aquí estamos para disfrutar”, manifestó el defensor luego del compromiso.