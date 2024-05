La vida del futbolista no es sencilla y mucho menos mantenerse en la Primera División que es el primer gran objetivo de cada jugador que toma este camino. En el Deportivo Saprissa encontramos el caso de Yoserth Hernández, quien con mucho trabajo se ha ido ganando un lugar en el equipo de Vladimir Quesada. Sin embargo, hay una historia bastante particular detrás del mediocampista de 28 años de edad.

En las últimas presentaciones con la camiseta del Saprissa, Yoserth Hernández ya registra seis titularidades consecutivas. Llegar acá no ha sido sencillo, pero esto no hubiese sido posible sin el apoyo de su familia, sobre todo el de su padre, Marvin Hernández. Quien cuando los recursos no alcanzaban, hacia hasta lo imposible por su hijo.

¿Cuál es la historia de superación de Yoserth Hernández?

“En otros momentos me tocó hacer otras cosas porque en segunda división no en todos los lugares pagan muy bien y a veces no alcanza, pero siempre he creído de que tengo una gran capacidad y nunca dejé de luchar por más de que se presentaran obstáculos y el estar acá me permite pensar de que uno puede lograrlo”, explicó Yoserth Hernández para ESPN.

Yoserth Hernández – Deportivo Saprissa

Recordemos que en su carrera estuvo en equipos como el Limón, Grecia y también en varios de la Liga de Ascenso, en donde la paga que recibía no era lo suficiente como para cubrir los gastos básicos. Sin embargo, su padre le dada la tranquilidad de ese apoyo económico, para que no tuviera que seguir yendo a trabajar en construcciones.

“Ellos siempre estuvieron para mí, muchas veces tuve que pedirles, pero lo importante es que Dios me dio una oportunidad…yo iba con él, muchas veces trabajé con él, él siempre me apoyó y me decía que no fuera (a trabajar) que siguiera entrenando y siempre me metió el hombro para que yo no dejara el fútbol”, afirmó Yoserth Hernández.

Encuesta ¿Te han gustado las presentaciones de Yoserth Hernández en el Saprissa? ¿Te han gustado las presentaciones de Yoserth Hernández en el Saprissa? YA VOTARON 0 PERSONAS

El sueño continúa para Yoserth Hernández

Pero después de mucho esfuerzo y sacrificio, ahora Yoserth Hernández se encuentra en el Deportivo Saprissa de Costa Rica cumpliendo sus sueños y el objetivo es seguir trabajando para ganarse aún más la confianza del entrenador y mostrar sus capacidades partido tras partido.