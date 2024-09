Ian Lawrence, lateral izquierdo de Liga Deportiva Alajuelense, se sinceró tras la importante victoria de su equipo ante Sporting San José, resultado que colocó a los manudos como únicos líderes del Torneo Apertura 2024 con un partido menos que sus inmediatos perseguidores, San Carlos y Deportivo Saprissa.

Sin embargo, a pesar del buen momento del equipo dirigido por Alexandre Guimaraes, Lawrence sigue siendo uno de los jugadores más cuestionados por la afición rojinegra.

El panorama se complica para Ian Lawrence

Con la reciente llegada del mundialista Bryan Oviedo a Alajuelense, Lawrence tendrá que competir no solo con él, sino también con Ronald Matarrita por el puesto de lateral izquierdo.

Ian Lawrence se sinceró tras la victoria de Alajuelense.

Ante esta situación, el joven de 22 años dejó en claro que la presencia de Oviedo no le genera preocupación, sino motivación: “La competencia siempre es buena. Que haya llegado Bryan no significa que yo vaya a cruzarme de brazos; más bien, me motiva por su trayectoria y los consejos que pueda darme”, afirmó.

La autocrítica del lateral manudo

A finales del torneo pasado, el nacido en Sabanilla recibió ofertas de clubes de Rusia, República Checa y la MLS. Sin embargo, decidió quedarse en Alajuelense para luchar por la estrella número 31.

Reconociendo que su nivel actual no está a la altura de las expectativas de la afición, Lawrence expresó: “Cualquier futbolista quisiera jugar afuera, pero ahora no puedo concentrarme en eso sin tener el nivel adecuado para haber dado el salto al exterior”.

Con su contrato expirando en diciembre, el lateral prefirió enfocarse en su presente en el club. “En este momento lo más importante es la Liga; ahora me debo a la Liga, que me abrió las puertas hace bastante tiempo”, cerró Ian Lawrence.