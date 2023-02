Este miércoles, uno de los miembros más conocidos de la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, empresario alajuelense, quien dio algunas declaraciones como parte de una entrevista que brindó al medio de comunicación Deportivas Columbia.

Durante el espacio, el dirigente rojinegro respondió con mucha claridad sobre distintos aspectos dentro de la institución manuda, entre ellos, uno que siempre saca roncha y genera roncha entre los aficionados al fútbol, sean liguitas o no, el Centro de Alto Rendimiento, conocido como CAR.

El CAR, las elecciones y su participación

El periodista fue directo y le consultó por el terreno del CAR, que durante mucho tiempo ha sido objeto de cuestionamientos y dudas sobre la posesión y a quien pertenece realmente; a estas interrogantes, el jerarca respondió que está bajo la figura legal del "comodato" y se encuentra a ombre de una sociedad anónima que le pertenece a él.

"Es como un alquiler sin pagar un alquiler. La Liga lo usa, recibe todos los beneficios, claro que tiene responsabilidades como cuidarlo" indicó Joseph.

Sobre este tema, quiso profundizar y dejar claro que no recibe ganancias económicas de ninguna especie por medio del CAR, sea por el edificio o por el terreno; sino al contrario, hace aportes económicos en aras de mejorar la educación de quienes conviven en ese lugar.

"No todo siempre es para dentro (...) Primero, lo vimos como un proyecto deportivo, queríamos formar jugadores que tuvieran buenas condiciones. El componente social es importantísimo, tenemos muchachos de zonas lejanas muy complicadas y aquí tienen todo (...) no recibo ni un colón de las ventas de jugadoras, nada" añadió el empresario.

Posterior e estas respuestas se le consultó que si el terreno era una donación y contestó de forma negativa; y de seguido dio las razones para no donarlo.

"En el fútbol hay mucho cortoplacismo, creo que sería un error. Puede llegar una directiva en el futuro e hipotecar para contratar a fulano con salarios de $20.000 al mes que no son una realidad para el mercado local. Creo que esta es la figura ideal para mí y para la institución" fue la respuesta del directivo.

Pero además detalló el porqué no pretende que el club le compre el terreno y las instalaciones del CAR; pues actualmente pueden "usar un bien que hoy usa de manera gratuita y que lo va a seguir usando de manera gratuita por muchos años más. No tiene sentido"

Alajuelense se encuentra próximo a efectuar elecciones de Junta Directiva y su nombre figura como candidato para asumir la presidencia, puesto que dejó hace pocos días Fernando Ocampo.

Por último dejó en claro su participación en el club, donde negó cualquier aspiración para adueñarse de la centenaria institución:

"Los dueños de la Liga son los asociados de la Liga. No soy yo. Yo soy un asociado más de la Liga, eso quiero dejarlo claro y no hay ninguna intención de que eso cambie. Todo lo contrario, todas nuestras acciones, de la Junta Directiva, han sido para que se siga siendo asociación deportiva y que siga siendo la asamblea el ente superior y dueño de la Liga Deportiva Alajuelense… Hoy estamos más lejos que nunca de necesitar hacer un cambio de figura jurídica. Esa afirmación no tiene ningún tipo de sustento. Lo niego rotundamente, totalmente" concluyó.