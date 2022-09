¡Gesto de bienvenida! Hinchas del Sunderland AFC tuvieron un gran gesto con el extremo costarricense en el Stadium of Light.

El extremo de la Selección Nacional de Costa Rica, Jewison Bennette, viene de haberse incorporado al Sunderland AFC de Inglaterra, sin embargo, los aficionados del equipo inglés han externado su gran expectativa y aprovecharon para hacerle una especial bienvenida.

Precisamente, el tico fue ovacionado en la previa del importante reciente encuentro de los "Blackcats" que derrotaron contundentemente 3-0 al Rotherham United en compromiso correspondiente a la sétima fecha de la Football League Championship.

Los aficionados del Sunderland que estuvieron presente en el Stadium of Light aplaudieron y le gritaron muchas muestras de respaldo al ex jugador del Herediano, quien todavía no ha entrado en convocatoria del equipo para encuentro de Championship.



Además de Bennette, quien en los últimos días ha compartido con los seguidores de la escuadra británica, también ovacionaron a las otras jóvenes incorporaciones del club como el fránces Edouard Michut, el francés Abdoullah Ba y el marfileño Amad Diallo.