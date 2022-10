Costa Rica y España se enfrentarán el próximo 23 de noviembre por la primera jornada para ambos en el Grupo E, en donde también lo comparten con Alemania y Japón. Los dirigidos por Luis Fernando Suárez saben que no son favoritos pero el nivel demostrado por los europeos tampoco ha sido demoledor. Luis Enrique en los últimos encuentros con la selección española parece tener ya un XI definitivo para la Copa del Mundo o al menos una base bastante consolidada y desde Fútbol Centroamérica repasaremos a esos once jugadores.

Recordemos que España viene de imponerse (1-0) a Portugal y consiguió su boleto al Final Four de la Liga de Naciones a falta de menos de dos meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022. Luis Enrique ha sido muy cuestionado por la prensa española debido a que el juego que demuestra la selección no es el mejor. Sin embargo. los resultados que ha conseguido no han sido malos. A continuación, el posible once que hoy estaría alineando España ante Costa Rica en el Mundial de Qatar.

Así formaría hoy España ante Costa Rica en el Mundial

Portero: Unai Simón

Defensas: Dani Carvajal, Eric García, Pau Torres y Jordi Alba

Mediocampistas: Pablo Gavi, Sergio Busquets y Pedri

Delanteros: Ferrán Torres, Álvaro Morata y Pablo Sarabia

Costa Rica enfrentará a España en la primera jornada del Grupo E el próximo 23 de noviembre. Posteriormente el 27 de noviembre lo hará ante Japón por la fecha dos. Y para finalizar la etapa de la fase de grupos, los ticos jugarán ante Alemania el 01 de diciembre. Si bien los centroamericanos no son los favoritos, con este once de los españoles, los dirigidos por Luis Fernando Suárez pudieran disputar a 90 minutos un encuentro muy correcto, y además complicar a los españoles.

En total Costa Rica ha clasificado a seis (6) Mundiales en toda su historia: Italia 1990, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En cada uno de ellos tuvo la oportunidad de marcar goles y lo más lejos que ha llegado en una Copa del Mundo fue en Brasil, en donde se posicionó hasta los cuartos de final siendo eliminada por la vía de los penales ante Países Bajos.