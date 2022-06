El estrateca costarricense no se guardó ningún elogio para sus jugadores y de paso defendi´su trabajo de quienes lo cuestionaron al iniciar la eliminatoria.

Luis Fernando Suárez: "Este ha sido el mejor equipo que he podido dirigir"

Luego de una jornada extenuante, llena de nerviosismo y ansiedad, el estratega de la Selección Nacional de Costa Rica, atendió a los medios de prensa en conferencia de prensa donde dio respuesta a los múltimples cuestionamientos sobre el partido de repechaje ante Nueva Zelanda.

Con un simple 1 por 0, los ticos pudieron hacerse del último boleto al Mundial de Qatar, una proeza que al inicio de la eliminatoria parecía imposible, pero que la tarde de este martes fue toda una realidad, una que le regaló un enorme momento de felicidad a los millones de aficionados ticos.

La palabras del profe Suárez

Suárez aprovechó para recordar los momentos difíciles que atravesaron durante la eliminatoria. "...lo más importante de todo esto es que el equipo nunca bajó los brazos. Quiero que lo vean en el mejor contexto, cuando la cosa estaba mal, hubo por ahí un trino de Rónald Matarrita con algo sobre las circunstancias que estábamos viviendo en ese momento y lo dijo de una manera tal que de pronto se sintió mal"

"El equipo nunca bajó los brazos. El equipo tiene una resiliencia muy grande, el equipo aguantó un montón de cosas" destacó el colombiano quien se notaba visiblemente extenuado tras los 90 minutos.

Para un técnico que carga sobre sus hombros dos mundiales y que este martes firmó el pase al tercero, parecería que ya nada lo sorprende, pero en una de sus respuestas, el profe Suárez dijo algo que asombró a buena parte de quienes le escuchamos.

"De estos jugadores yo tengo un orgullo profundo por ellos, porque en mi vida nunca había dirigido un grupo humano como este, de que tiraran tanto para adelante, de que no pensaran en uno solo, sino en un conjunto" indicó sin restricción alguna.

Y por si las declaraciones anteriores no fuesen suficientes, el técnico agregó un par de elogios más: "... me animaría a decir que este ha sido el mejor equipo que he podido dirigir y estoy feliz por ello", una muestra más que contundente de la sinergia y el compromiso que se respiraba a lo interno del camerino.

Sobre lo que se viene para la Sele en los meses próximos antes del mundial, el colombiano pidió dejarle celebrar esta clasificación por al menos 24 horas, luego de eso se enfocará en las mejoras que necesita el combinado tricolpor para enfrentar a 3 de las selecciones más fuertes del Mundial.

"Habrá poquito tiempo, eso es lógico. La preparación nuestra va a ser poca por esa razón y hay que pensar en terminar el torneo y luego empezar el próximo muy pronto. Va a ser muy difícil" indicó.

Por último, dijo otra frase que refleja enormemente la madurez que ha adquirido en su trabajo a lo largo de tanto años y que en esta eliminatoria pudo vivir: "Creo que aprendí a que todavía tengo muchas cosas por aprender"