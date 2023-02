Gianluigi Donnarumma llegó para quedarse en PSG y aunque Keylor Navas al parecer nunca fue un rival en la portería, al menos no para el director técnico, con la marcha del tico a la Premier League ya no hay excusas para el italiano en la arquería parisina. A pesar de su juventud, Donnarumma es un futbolista con experiencia en Primera División y en la Selección de Italia. Sin embargo, en París ha tenido más de una actuación polémica que ha disgustado a la fanaticada, pero ahora como arquero titular indiscutido, la responsabilidada será mayor.

Fanaticada

Los hinchas del PSG sueñan con ganarlo todo a nivel local nuevamente y conquistar su primera UEFA Champions League. Para ello, necesitarán seguridad atrás y Gianluigi Donnarumma será el encargado. Ha cometido equivocaciones en el pasado que le han costado muy caro al equipo y que en su momento, los hinchas pedían a Keylor Navas, pero ahora, el italiano será el máximo responsable cuidando los tres postes en París.

Sin excusas

Ahora los errores deberán ser cada vez menos porque también el margen de error no es el de antes. Sin Keylor Navas toda la presión recaerá sobre Gianluigi Donnarumma. Fueron dos temporadas intensas para ver quién se quedaba con el puesto en la portería del PSG y al final terminó ganando el italiano.

La sombra de Keylor

En cada equivocación de Gianluigi Donnarumma estará la sombra de Keylor Navas presente. Errores que tal vez por la experiencia del tico no cometería hoy en día, pero que en PSG no tuvo las oportunidades necesarias desde que llegó el italiano. En este sentido, el plus que te daba contar con un guardameta como el costarricense, no estará más.