El centrocampista Celso Borges fue de los pocos que dio la cara por Costa Rica, luego que se perdiera 7-0 ante España en lo que fue su debut en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El volante aceptó que los ibéricos fueron ampliamente superiores, pero a pesar de eso su equipo hizo el esfuerzo y demostró actitud en el partido.

"Nos vimos superados por una selección mejor, es todo. Hubo actitud o ganas, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo posible y ellos interpretaron mejor el juego y nos ganaron", fueron las palabras que dio el veterano a los medios de comunicación en la zona mixta tras finalizar el compromiso.

"Cuando comienza uno el partido abajo e intenta recuperarse lo importante era que no nos hicieran más goles y no lo logramos, no pudimos detener a una España mucho mejor", analizó de manera corta Borges cuando habló acerca de la desventaja que se tuvo desde los primeros minutos del encuentro.

Por último, fue cuestionado por recibir 7 goles pero a pesar de eso se mostró tranquilo y le quitó presión a su equipo aduciendo que no son los únicos a los que les ha pasado o les va a pasar: "Esto nos pasa a nosotros y también les pasa a las otras selecciones que juegan con ella. Creo que no puedo decir nada más”.

La Selección de Costa Rica le tendrá que dar vuelta a la página rápidamente, porque se debe enfocar en el juego ante Japón que se disputará el domingo 27 de noviembre a las 4:00 horas y en el que intentará seguir teniendo opciones de clasificar a los octavos de final.