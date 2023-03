Este fin de semana vuelve la acción del Clausura 2023 luego de una larga pausa de una semana donde los 12 clubes de la máxima categoría tica han preparado muy bien sus encuentros; y el Saprissa no es la excepción, además, otros temas en torno al equipo más ganador de Costa Rica. Entérate de lo más importante en este resumen de Fútbol Centroamérica.

Descontento con los árbitros

Esta semana, la dirigencia del Saprissa envió un documento oficial a la Comisión de Arbitraje para solicitar que los 4 árbitros involucrados en las conversaciones del chat de árbitros, no vuelvan a pitar nunca más un juego del Saprissa.

De esta forma, los jerarcas de la institución pretenden que se haga justicia en este tema y que Octavio Jara, Benjamín Pineda, Pedro Navarro y David Gómez, nunca más sean asignados en juegos donde su equipo esté disputando un juego.

Liderato a la vista

Tras el triunfo del fin de semana ante el Sporting FC, el monstruo quedó, de nuevo, a solo 2 puntos del líder Alajuelense y están a un tropiezo manudo de tomar la punta de la clasificación y ese momento podría ser este fin de semana.

Los morados enfrentarán al colero del torneo, Grecia y llegarán como claros favoritos a este compromiso, mientras que los manudos reciben a Guadalupe. Un gane morado y un traspié rojinegro, pondrían a los tibaseños a comandar la tabla.

¿Bolaños será estelar?

Luego de su tremenda actuación con los morados ante Sporting, el muy querido, Christian Bolaños, podría tener de nuevo la posibilidad de salir como estelar en la formación morada para este fin de semana.

Bolaños no había tenido la posibilidad de ser titular en ninguno de los primeros 9 juegos del presente torneo, no obstante, el fin de semana anterior, no solo fue estelar, sino que además brilló en el terreno de juego, razín por la cual la aficion lo pide de nuevo como estelar para el juego ante Grecia.