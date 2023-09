Inter Miami vs. Houston Dynamo: ¿Cuál es el favorito para llevarse la US Open Cup?

US Open Cup

US Open Cup

Este miércoles 27, se juega la Final de la Open Cup, en donde se verán las caras el Inter Miami CF vs Houston. Por si fuera poco se medirá el mejor jugador del mundo, Leo Messi vs. el mejor jugador de la última Copa Oro, Adalberto Carrasquilla. Una Final que todo Panamá estará atento y que Codere no se quedará atrás para tener las mejores cuotas y promociones para armar tu apuesta.

+ ¿Cómo llegan Inter y Houston al enfrentamiento?

El Inter Miami de Lionel Messi y compañía, no está viviendo un momento regular durante el último mes. Los dirigidos por Gerardo Martino, suman tan solo una victoria, en los últimos tres partidos que han disputado. En su último compromiso, igualaron 1-1 frente al Orlando CIty.

Por su parte, el Houston Dynamo vive un momento similar al de su próximo rival. El equipo en el que milita Adalberto Carrasquilla, cayó en su pasado enfrentamiento ante Sporting KC y durante septiembre, acumula dos empates, un triunfo y una derrota.

+ Historial de Inter vs. Houston, en la previa del partido:

Tomando en cuenta sus enfrentamientos directos, Houston Dynamo mantiene una ventaja de victorias sobre el Inter Miami: en los 3 duelos, los Anaranjados han ganado 2, mientras que Las Garzas suman 1 triunfos.

+ Pronósticos de Inter Miami vs. Houston Dynamo, en la previa del partido:

Considerando que ambos llegan en situaciones similares, el partido entre el Inter Miami y el Houston Dynamo será una Final cerrada. Sin embargo, los de Martino llevan la ventaja de contar con grandes nombres en el plantel, como Messi, Busquets y Jordi Alba, aunque el conjunto de Adalberto Carrasquilla y Héctor Herrera, también tienen con qué hacer frente para llevarse la Open Cup.

+ Apuestas por Inter Miami vs. Houston Dynamo, en la previa del partido:

Según los datos que acerca la casa de apuestas Codere, el favorito a llevarse la victoria es el Inter Miami.