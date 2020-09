Amarini Villatoro opinó con claridad sobre el nivel del fútbol de Azerbaiyán

Mi sueño sigue intacto y hoy empieza una nueva etapa en mi carrera profesional. A dejar todo en la cancha por mi nuevo escudo, por mis compañeros, mi pais y por todas esas personas que confian en mi. YO soy Sabail FC - - - My dream remains intact and today a new stage in my profesional career begins. I will leave everything on the field for my new shield, for my teammates, my country and for all those who believe in me. I am Sabail FC

A post shared by Nicho Hagen (@nicholash1) on Sep 4, 2020 at 9:58am PDT