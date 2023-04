Manchester City vs. Arsenal: pronósticos para la Premier League

¡¡Partidazo de la Premier!! Esta es la única manera de describir el encuentro entre el conjunto de Pep Guardiola contra el conjunto de Mikel Arteta. Dos antiguos colegas del banquillo del City, ahora luchan por ser la mayor potencia de la Premier League, pero solo uno puede coronarse Campeón de la tan disputada Liga Inglesa y Codere no se queda atrás para que disfrutes de estos encuentros con múltiples opciones para que armes tu apuesta para este partido y disfrutes de sus promociones para este día. Y por si fuera poco todo esto lo puedes disfrutar a solo un click de distancia, solo accede al sitio web desde cualquiera de tus dispositivos móviles y gana.

Manchester City

Manchester City viene de vencer al Leicester 3-1 en su último compromiso de la Premier League. El elenco de Pep Guardiola ganó con anotaciones de John Stones y un doblete de Erling Haaland, quien sigue en racha de cara al marco. Ahora, tendrá la oportunidad de recortar distancias sobre el cuadro Gunner, que se mantiene alejado por cuatro puntos, aunque con más partidos disputados.

Arsenal

Por su parte, el Arsenal, pese a que no ha sacado malos resultados en sus últimos compromisos, ha perdido puntos con empates consecutivos. Sin embargo, podría asegurar su liderato en la recta final de la Premier League, si logra ganarle a los Citizens. No obstante, en sus enfrentamientos directos con el Manchester City no les ha ido de la mejor forma, sumando cuatro derrotas consecutivas.

