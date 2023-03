Esta semana regresarán los partidos de las selecciones y habrá diferentes competencias. Los centroamericanos tendrán amistosos y torneo oficial, Liga de Naciones de Concacaf 2023. Los europeos también jugarán por los puntos, mientras que los sudamericanos no.

Liga de Naciones de Concacaf

Se definirá la fase de grupos del torneo continental. Se juegan las últimas dos fechas de la Liga A, B y C. Depende la posición, se sabrán los clasificados al Final Four, a la Copa Oro 2023, los ascensos y descensos. Serán varias finales y tendrán a los centroamericanos como protagonistas.

Nicaragua vs. San Vicente y Granadinas – 24 de marzo.

Belice vs. Guatemala – 24 de marzo.

Martinica vs. Costa Rica – 25 de marzo.

Estados Unidos vs. El Salvador – 27 de marzo.

Trinidad y Tobago vs. Nicaragua – 27 de marzo.

Guatemala vs. Guayana Francesa – 27 de marzo.

Costa Rica vs. Panamá – 28 de marzo.

Honduras vs. Canadá – 28 de marzo.

Eliminatorias Eurocopa 2024

Comienzan las Eliminatorias parar disputarar la Eurocopa 2024, la cual se desarrollará en Alemania. Habrá 10 grupos con 5 selecciones cada uno y se clasificarán los dos primeros.

Amistosos Internacionales

Tantos las selecciones sudamericanas como otros combinados nacionales que no tienen dos fechas en competencias oficiales estarán jugando amistosos. Habrá combinados centroamericanos que jugarán duelos durante esta fecha FIFA.

El Salvador vs. Honduras – 23 de marzo

Argentina vs. Panamá – 23 de marzo