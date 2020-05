"Yo soy quinto en el mundo, Costly es la llanta de mi carro" - Jorge Luis Pinto

La guerra verbal entre Jorge Luis Pinto y Carlo Costly no se detiene. En una entrevista para Radio América, el estratega colombiano volvió a denigrar al centro delantero hondureño, después de que en las últimas semanas los dos se dijeran cosas en medio de la cuarentena por el coronavirus.





En primera instancia, el DT comentó lo doloroso que fue que otros jugadores desistieran de jugar bajo su mando: “Me dolió en el alma que tres o cuatro jugadores me dejaran en el camino; como Roger Espinoza y Rony Martínez que se fue a China. Fueron jugadores que nos dejaron, pero la clasificación la regalamos nosotros en Panamá, en el último minuto ante Costa Rica y Estados Unidos” afirmó.





Seguido a eso le preguntaron por el hoy delantero de Platense, Carlo Yahir Costly, y acá fue donde comenzó un nuevo "round" en el conflicto entre ambos, que tuvieron muchos roces en el proceso rumbo a Rusia 2018.









“No me interesa hablar una palabra del señor Costly, supe todo lo que le hizo a Reinaldo y por qué no lo llevaron al Mundial. Lo llamé olvidando todo atrás, pero si va a preguntar por Costly, cortemos la llamada; Carlo es nada, es el 1%. Soy quinto en el mundo y cuarto en Olimpiadas, me viene a preguntar por Costly que no es nada. Yo soy un hombre preparado que he ganado, pero ponerme hoy a hablar de Costly es como hablar de la llanta de mi carro, no, no”, sentenció.





