Real Sociedad vs. Motagua: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego por la fecha 5 del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras

La quinta jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Hoduras está por comenzar. Y uno de los duelos que tendrá será Real Sociedad vs. Motagua. El ciclón azul, con la victoria ante Olimpia en el clásico y la derrota de Marathón, escaló a la cima de la clasificación. Y la Real, séptima en la Liga, los recibirá con la intención de ganar su segundo partido en el campeonato.

Real Sociedad vs. Motagua: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se disputará el miércoles 25 de agosto, a las 19:00 horas de Honduras, en el Estadio Francisco Martínez Durón. Y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por el canal TVC Deportes.

Real Sociedad vs. Motagua: cómo llegan los locales

En este inicio de temporada, los aceiteros vienen demostrando que son un rival incómodo. Comenzaron cayendo 3-0 ante Olimpia, pero luego consiguieron una victoria (2-0 vs. Victoria) y dos empates (3-3 vs. Vida y 1-1 vs. Real España). Ante la máquina se mostraron sólidos en defensa y hasta comenzaron ganando el encuentro gracias a Tobías (27'). Lastimosamente para ellos, Rocca igualó el tanteador en el final (82'). Ambos goles fueron de penal.

El Estadio Francisco Martínez Durón iluminando la noche de Tocoa (Fuente: prensa de Real Sociedad)

Real Sociedad vs. Motagua: cómo llegan los visitantes

Los dirigidos por Diego Vázquez acumularon dos victorias en las primeras fechas (3-0 vs. Platense y 1-0 vs. Victoria). Luego cayeron 2-0 ante Motagua en el clásico de las "emes", pero se repusieron el clásico de la fecha siguiente al ganarle 3-2 a Olimpia. En este encuentro, que fue de ida y vuelta, los águilas se impusieron merecídamente con tantos de Pineda en contra (8'), Meléndez (67') y Martínez (80').

Real Sociedad vs. Motagua: último encuentro entre ambos

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 7 de abril, en la octava jornada del Clausura 2021. Aquel día, Real Sociedad y Motagua igualaron 3-3. Los goles del local lo marcaron Martínez y Altamirano (64' y 71'). Y Martínez (8'), López (57') y Moreira (90') hicieron lo propio para el ciclón azul.