San Carlos vs. Saprissa: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego por la fecha 10 del Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica

San Carlos vs. Saprissa es el juego que cerrará hoy la décima fecha del Torneo Apertura 2021 de la Liga Promérica de Costa Rica. Si bien están en situaciones diferentes, ambos necesitan ganar. Los de Luis Marín porque perdieron el liderato en la aparatosa caída ante Sporting de la última fecha. Y los toros del norte porque quieren despegar: marchan penúltimos y hasta ahora sólo acumulan empates y derrotas.

San Carlos vs. Saprissa: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se jugará hoy, domingo 12 de agosto, a las 17:00 horas ticas, en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez de Quesada. Se podrá ver por Tigo Sports y la terna arbitral la compondrán Josué Ugalde (juez principal), Fabián Baltodano (asistente 1), Jeriel Valverde (asistente 2) y Carlos Salazar (cuarto árbitro).

San Carlos vs. Saprissa: cómo llega la S

"Hicimos un muy mal partido. No fuimos agresivos para defender, tampoco para atacar y no fuimos inteligentes". Esa fue la dura autocrítica de Mariano Torres, capitán de los morados, tras la estrepitosa goleada 4-0 que les propinó un inspirado Sporting, en la que no contaron con Marín, Waston, Guzmán, Blanco y Cruz, convocados para la Sele. En sus cuatro juegos previos al de los josefinos, acumularon tres triunfos (1-0 vs. Grecia, 4-0 vs. Jicaral y 4-2 vs. Alajuelense) y una derrota (0-1 vs, Cartaginés), la tercera en todo el Apertura.

San Carlos vs. Saprissa: cómo llegan los norteños

Douglas Sequeira confía en que sacará a flote a los toros pese al mal momento que están viviendo en la competición. Por eso, cuando le consultaron por el juego fue tajante: "nosotros respetamos a Saprissa pero no le tenemos miedo (...) el domingo queremos ganar y sumar tres puntos". El breve paso que tuvo por la S en 2015 es historia: volver al triunfo ante Saprissa podría suponer un gran envión anímico. Más después de sumar tres derrotas y seis empates, uno de ellos se dio en la última fecha ante Santos Guápiles (2-2).

San Carlos vs. Saprissa: último partido entre ambos

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 13 de mayo, en la última fecha del Trneo Clausura 2021. Aquel día, San Carlos se impuso 2-0 con goles de Álvaro Saborío (45'), de penal, y Marco Rojas (56').