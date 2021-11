PSG vs. Nantes chocarán en la fecha 14 de la Ligue 1 de Francia. Entérate a qué hora y por qué canal de TV ver el partido, EN VIVO y EN DIRECTO, en Centroamérica.

PSG vs. Nantes: cuándo, dónde y por qué canal ver a Keylor Navas y Lionel Messi en el juego por la fecha 14 de la Ligue 1 en Centroamérica

PSG y Nantes medirán fuerzas en la fecha 14 de la Ligue 1 de Francia. Con Lionel Messi y Keylor Navas ya en París tras haber disputado la doble fecha de eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, los dirigidos por Mauricio Pochettino querrán ganar para seguir holgados en la cima, con 34 puntos. El conjunto canario está décimo y empatado en 18 unidades con Racing, Angers y Mónaco. Por lo que un gane lo haría escalar en la tabla si los resultados lo acompañan.

PSG vs. Nantes: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se disputará el sábado 19 de noviembre, a las 10 AM de Centroamérica (11 de Panamá), en el Parque de los Príncipes. Se podrá ver por Star+ , TV5Monde y ESPN2 en toda la región, además de ESPN Play (Honduras) y beIN SPORTS (Estados Unidos).

PSG vs. Nantes: cómo llegan los locales

La disputa del arco parisino se toma un descanso. Debido a un cuadro gastrointestinal de Donnaruma, Keylor será titular ante Nantes. Encuentro que también se perdería Neymar (según L'Equipe, lesionado en el aductor) y en el que Sergio Ramos, quien entrenó a la par del grupo, podría debutar. Con Messi y Paredes también recuperados, PSG querrá sumar su decimosegunda victoria en Ligue 1 para llegar en buena forma al miércoles, en donde se medirá con Manchester City por Champions.

PSG vs. Nantes: cómo llegan los visitantes

En sus últimos cuatro compromisos, los dirigidos por Antoine Kombouaré obtuvieron dos empates (1-1 vs. el Burdeos del catracho Alberth Elis, 2-2 vs. Racing de Estrasburgo), un triunfo (2-1 a Clermont) y una derrota (0-2 ante Montpellier), por lo que ansían encontrar un piso de regularidad que los haga escalar en la tabla. El ex técnico de PSG afirmó fechas atrás que a se equipo le falta "agresividad, determinación para lastimar con la pelota". ¿Podrán mejorar en París?

PSG vs. Nantes: último partido entre ambos

El último compromiso en el que ambos equipos se cruzaron fue el 14 de enero del presente año, aunque en la jornada 23 de la pasada Ligue 1. Aquel día, Nantes dio la sorpresa y venció 2-1 a PSG con goles de Randal Kolo y Moses Simon pese a que los parisinos habían comenzado arriba en el tanteador mediante Julian Draxler.