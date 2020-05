Medford: "Pinto es un cero a la izquierda como persona, a mi me serruchó el piso"

El actual entrenador de Cartaginés, Hernán Medford, le ha sumado un nuevo episodio a la polémica que se desató entre el delantero Carlo Yahir Costly y el ex entrenador de la selección nacional de Honduras, Jorge Luis Pinto Afanador. En una nota para diario diez, el técnico costarricense, también ex seleccionador de Honduras, tiró sin morderse las palabras en contra del estratega colombiano.









En primera instancia, Medford expresó su malestar por el hecho de que Pinto le haya "serruchado el piso" cuando el era entrenador de la bicolor: "Claro, él se ofreció, lo llamaron y estaba manejando todo bajo, bajo, entonces, ese tipo de cosas no se lo perdono a nadie porque le quitan el trabajo" expresó.





Seguido a eso, aseguró que si él se quedaba al mando de la "H" tenía la certeza de lograr la clasificación a Rusia 2018: "Estoy seguro que si me hubiese quedado en ese proceso, clasificamos al Mundial, confío en lo que puedo hacer y los jugadores que estábamos iniciando. Yo ya había arreglado un camerino que estaba bien mal", enfatizó.



#Fútbol ⚽���� Para Hernán Medford el fútbol no debe satanizarse e insta a la gente que habla mal de este deporte a entender que es un trabajo del cual dependen muchas personas.https://t.co/b5xjJlCS2t pic.twitter.com/Sly89355uI — Sinart Costa Rica Deportes (@SinartDeportes) May 7, 2020



Seguido a eso, el tico respetó lo que Pinto representa como entrenador, pero no habló bien de su forma de ser: "No dudo de su capacidad como entrenador, pero como persona es un cero a la izquierda. Escuché algo que dijo totalmente irrespetuoso, como yo dije anteriormente, yo pude haber tenido el problema más grande con un futbolista y jamás hablaría así de una persona.





Ustedes se dieron cuenta, pasaron una etapa complicada con el señor Pinto en Honduras, saquen conclusiones con sus declaraciones a una persona que estimo mucho como lo es el señor, caballero, Carlo Costly; un futbolista que le dio mucho a Honduras. Es una falta de respeto total, y lo que dijo Costly no fue malo, simplemente fueron cosas que él vivió, pero ya decirle insultos a una persona no me parece bien”, concluyó.

Fuente: Diario Deportivo Diez