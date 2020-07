Los elogios de Diego Maradona tras la victoria de Costa Rica ante Italia en Brasil 2014

En aquella Copa del Mundo de Brasil 2014, que con tanto cariño se sigue recordando en Costa Rica, el famoso exfutbolista Diego Armando Maradona estuvo como conductor de un programa creado íntegramente para aquella cita mundialista. En dicha producción llamada "De Zurda", en la que lo acompañaba también Victor Hugo Morales, repasaba la actividad de los seleccionados latinos partido a partido.

Esto incluyó también a los ticos, de quienes se habló desde la previa del certamen y también sorprendió por su gran andar en el torneo. Luego de la victoria ante Italia, aquel 20 de junio de 2014, ambos miembros del panel aplaudieron aquel resultado que les permitió a los costarricenses asegurar su pase a octavos de final.

"Hay seleccionados que están haciendo historia...", comenzó el relator la emisión de aquel día. "Costa Rica ganó los dos partidos con suficiencia y buen fútbol, no robó absolutamente nada", agregó Maradona. Aún así, Pelusa salió a aclarar algunos dichos que realizó anteriormente, vaticinando una contundente eliminación de los centroamericanos.

"Alguien lo tomó como mal, pero yo lo decía porque le tocó tres campeones del mundo. Nunca me reiría como un equipo como el de Costa Rica. Lo dije porque seguramente era el más débil del grupo, pero hoy es el más fuerte y estamos muy contentos por eso", explicó.

En cuanto al triunfo contra los itálicos, Diego indicó: "Yo la creía a Costa Rica una buena selección, pero no de la manera que está jugando. Le gana a Italia un partido sin dejar jugar a Pirlo; no deja que se junten jugadores importantes de Italia y me parece que no tuvo miedo de ir a buscar el gol".

Tras analizar el gol de Bryan Ruiz y repasar algunos de los festejos en San José, el "10" volvió a tomar la palabra: "Costa Rica construyó esta felicidad de la gente. Los tenían cómo el último del grupo y ahora ya estan clasificados. Deja a dos campeones del mundo a definir el que era el de la muerte; pero era el de la muerte de Costa Rica, no como el que se va a ver ahora". "Se pensaba que iba a morir Italia, Inglaterra o Uruguay. Ni siquiera entraba Costa Rica en la discusión", aportó Victor Hugo Morales.

Finalmente, el astro argentino defendió a Costa Rica por la decisión de llevar a siete ticos al antidoping: "Como siempre alguien tiene que meter la mano en la lata, y llevar a siete costarricenses al doping. Una falta total de respeto hacía los jugadores y al reglamento, Victor Hugo. ¿Por qué no fueron siete italianos? Esto pasa porque les duele a muchos que pase Costa Rica, y que no pasen los campeones del mundo".

El uruguayo fue quien cerró el tema, hablando de la expresión más característica de los ticos: "Pura vida... es una frase única. Están pura vida en este momento. Pura vida, Costa Rica".