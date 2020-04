'Loco' Abreu: "En El Salvador los futbolistas no hacen valer sus derechos"

En una charla con el reconocido periodista uruguayo Jorge Ramos, el ex futbolista de Santa Tecla, Sebastián el "Loco" Abreu habló sobre distintos temas relacionados al fútbol salvadoreño. El mundialista con Uruguay y trotamundos del deporte rey hizo un análisis según sus vivencias en el balompié cuscatleco, destacando cosas positivas y negativas de lo que pudo ver cuando militó en el país centroamericano.





En primera instancia, habló sobre la situación de muchos jugadores ante el COVID-19, y como la suspensión del torneo los está perjudicando: "Primero que nada, todavía no se están respetando y ejecutando los contratos que hoy exige FIFA, en el cual mínimo tenes que firmar por un año. Los contratos en El Salvador siguen siendo por temporada, por eso es que dieron por terminado el torneo y así en el peor de los casos solo tuvieron que pagar dos meses de contrato, desligándose de sus obligaciones", empezó diciendo.



"Pero hay una norma de FIFA que hoy los contratos deben tener una validez de un año y después pueden ser y rescindidos de común acuerdo a los 6 meses. Lo otro es que no hay un sindicato de jugadores que pueda hacer respetar los derechos del futbolista. Hay muchas complicaciones y carenciadas económicas en los clubes, y eso lleva a que los equipos busquen la forma de zafarse de los pagos que les generen deuda" continuó.







"Para mí, estas decisiones pasan por eso, pero uno aspira y siempre trate de inculcárselo a los muchachos cuando estaba allá, para que armen un sindicato fuerte que haga valer sus derechos como futbolistas. El futbol salvadoreño está ligado a FIFA y está bajo su mando, y si ellos piden ciertas normas, El Salvador debería estar alineado. Muchos jugadores no la deben estar pasando bien porque sus ingresos son muy bajos, y todo este tiempo no van a tener ingreso" agregó.



'¿Por qué no aparecen más jugadores?' Le preguntó para finalizar Jorge Ramos, a lo que el ex River Plate contestó con elogios: "El jugador salvadoreño no trasciende más es porque las infraestructuras no los ayuda a crecer. Técnicamente son muy buenos, a mí me sorprendió su nivel técnico, lo que pasa es que lo único que tienen es la cancha donde entrenan y ahí juegan. No hay gimnasio, no hay nutricionista, es como que hay muchas necesidades que impiden que eleven su nivel, para competir ya nivel de Concachampions o a nivel de selecciones. Pero creo que la materia prima en El Salvador es muy buena", concluyó.