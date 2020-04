¿Lo quiere el Atlético Madrid? Esto respondió Carlos Pineda

No cabe ninguna duda que Carlos Pineda es una de las jovenes promesas con mayor proyección en el fútbol de Honduras. En base a talento y buenas actuaciones, el mediocampista se ha ganado un lugar, tanto en en el 11 titular de Pedro Troglio con el Olimpia, como en el esquema inicial del uruguayo Fabián Coito en la selección nacional.





Ante esto, es perfectamente natural que el futbolista empiece a llamar la atención de clubes en el extranjero, y que aparezcan rumores de una pronta salida del conjunto merengue. Tras su golazo con el Seattle Sounders y la casi clasificación a semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, corrió el rumor de que el mediocentro estaba en el radar de un grande de España: Atlético Madrid.





Carlos Pineda, jugador de Olimpia y la Selección de Honduras.

Ante esto, ha sido el mismo futbolista quien ha vertido su versión, en una entrevista para Tunota.com. ¿Hay interés del equipo dirigido por el Diego Simeone? ¿Ha recibido alguna llamada télefonica o tenido algún tipo de comunicación que lo acerque a la institución "colchonera"? Según Pineda, a él no le han dicho nada.









"Para ser sincero, a mí no me ha llegado ninguna oferta. Si alguien del equipo sabe algo, a mí no me lo han hecho saber. Muchas personas me lo han preguntado si es cierto o no. Si se llega a dar, sería un sueño, pero hay tomarlo con la misma tranquilidad de siempre. Ahorita soy jugador del Olimpia y tengo que pensar en el campeonato, pero el futuro nadie lo sabe y uno no puede dejar de soñar", expresó.





Con respecto al contrato que lo vincula con Olimpia, el seleccionado nacional sub 23 también brindó información: "Yo tengo contrato por este torneo. Si el campeonato termina unos meses después, es hasta el final del torneo. Todos los jugadores estamos a la expectativa de las decisiones que tome la FIFA", concluyó.

Fuente: Tunota.com