Victoria vs. Olimpia: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego de hoy por la fecha 6 del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras

Victoria vs. Olimpia chocarán hoy en el primer partido de la sexta jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Betcris de Honduras. El efecto del arribo de las primeras fechas del Octogonal Final es ineludible. Y en este caso, hará que el león no cuente con siete jugadores para cuando enfrente al colista del torneo. Los jaibos no han podido ganar hasta el momento y mantienen la ilusión de sacarle provecho a las ausencias merengues.

Victoria vs. Olimpia: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se jugará hoy, sábado 28 de agosto, a las 19:00 horas de Honduras, en el Estadio Municipal Ceibeño. Se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports.

Victoria vs. Olimpia: cómo llegan los locales

El presente de los jaibos sin dudas no es el que hubieran deseado en su vuelta a la máxima categoría. Y es que los ahora dirigidos por Elvin López, asistente del destituído Padilla, acumulan cuatro derrotas en el Apertura. Perdieron 1-0 con Motagua en su debut, luego contra Real Sociedad por 2-0, mismo resultado que ante Honduras Progreso, y en la última jornada cayeron 2-0 contra Vida en el clásico ceibeño. ¿Podrán revertir la situación?

Victoria vs. Olimpia: cómo llegan los visitantes

Los dirigidos por Pedro Troglio pudieron pasar página tras lo sucedido en la cuarta fecha, cuando perdieron 2-3 con Motagua, al ganarle 2-1 a Honduras Progreso en la fecha 5. Sin embargo, para seguir encausando su rumbo ante Victoria no contarán con Menjívar, Leverón, García, Crisanto, Pineda, Rodríguez y Hernández. Recordemos que los albos comenzaron el torneo goleando 3-0 a Real Sociedad y luego sacaron dos empates 1-1 ante Real España y Vida.

Victoria vs. Olimpia: último partido entre ambos

La última vez que ambos conjunto se enfrentaron fue el 27 de abril de 2016, en el Torneo Apertura que supuso el descenso para los jaibos. Olimpia ganó 5-0 aquel día con goles de Costly (6'), Alvarado (14') y un triplete de Elis (22', 47' y 71').