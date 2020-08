"Keylor está en el olimpo, pero no me gustó que se negara a la selección" - Fernando Fiore

En una entrevista exclusiva para Fútbol Centroamérica, Fernando Fiore charló sobre distintos temas en relación al fútbol de la región, las eliminatorias, y toda la actividad competitiva que se acerca en los próximos días. También tuvo tiempo para opinar largo y tendido sobre Keylor Navas, a quien elogió pero también tuvo algunas criticas.





"No lo conozco personalmente, por supuesto que lo vi en persona cuando ganaron la final a la Juventus en Gáles, y es un arquerazo, no hace falta que lo diga yo. Me duele mucho por la forma en la que siempre se le trató en el Real Madrid; en el futbol y las instituciones de todo tipo, también en la televisión, generalmente los empleados somos un número más. Son muy pocas las ocasiones que te consideran por el cariño que le pusiste a la empresa, las directivas cambian. No es algo que solo a Keylor le pasa, también les ha sucedido a tantísimos jugadores, pero me da pena por el por qué me parece que lo trataron mal, aunque le salió redondo ahora que está en el PSG", empezó diciendo.



Fernando Fiore aseguró que Keylor Navas está entre los grandes de Concacaf, pero que no le gustó que se no estuviera con la sele en muchas ocasiones.





Seguido a eso, el argentino fue sincero y también se manifestó en contra de las distintas ocasiones en las que el guardameta prefirió no jugar con la selección de Costa Rica: "Lo que si no me gustó de Keylor es que se negó muchas veces a estar en la selección nacional. Creo que es un excelente superlativo arquero, pero tiene que serlo también en el corazón para saber que puede defender su club y defender a su país, no lo estoy juzgando, no soy nadie para decirle con quien debe jugar, pero para el 99% de los jugadores, la selección es la selección", agregó.





Keylor Navas no estuvo con Costa Rica en la última Copa Oro, situación que provocó muchas críticas hacia el jugador.





"Cada uno decide lo que mejor le parece, pero yo entiendo que cuando mejoran su situación en el club, muchas veces es porque juegan en la selección, porque de descollar ahí es que consiguen un lugar en la élite del fútbol. La selección debe ocupar un lugar especial en tu corazón, no digo que no lo tenga para él, pero menciono los hechos, no se negó una vez, fue más de una vez. Y me pareció medio extraño que, en esta época de las redes, el año pasado dio la excusa que estaba pensando en el traspaso con su equipo, y a los dos días sube una foto paseando con Sergio Ramos. Eso es todo incongruente, no es que le estoy buscando la quinta pata al gato, hablo de lo que veo en las redes", concluyó.





Sin embargo, al final Fiore tuvo elogios para el portero costarricense. Al consultarle sobre cuál lugar le daba en la historia de los mejores futbolistas de la Concacaf, no dudó en ponerlo entre los más grandes: "Está muy arriba, siendo arquero tiene un gran mérito porque no es tan fácil la exportación de arqueros. Está en el olimpo con los grandes, está el Mágico, Hugo Sánchez, el mismo Cuauhtémoc Blanco. Hay varios, pero Keylor está bien arriba", concluyó.