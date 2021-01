Kevin Moscoso explica por que prefirió a Cobán Imperial sobre Comunicaciones

A Kevin Moscoso todavía le quedaba un año y medio de contrato con Comunicaciones; sin embargo, fue el mismo futbolista quien hizo todo lo posible por salir de la institución para jugar en Coban Imperial. En una nota para Espn Guatemala, el guardameta se sinceró y explicó sus motivos con claridad.

En primera instancia, aseguró que no veía un futuro profesional conveniente si se quedaba con los Cremas: "Lo primero es que conversando con la directiva y viendo las intenciones como tal, creo que no era lo mejor para mí carrera futbolística en este momento. No me parece que hubiera una propuesta futbolística ni económica que me sirviera, y Cobán si lo está haciendo", empezó diciendo.

Kevin Moscoso, ahora ex portero de Comunicaciones.

Seguido a eso, habló de la importancia que para el tiene ser un jugador regular en las alineaciones y sumar minutos: "Viéndolo como proyección futbolística, me parece que era más rentable para mí continuar en Cobán e ir creciendo en el ámbito personal y futbolístico, para después buscar nuevos horizontes, primero Dios fuera del país", agregó.

Finalmente, también expresó un poco de decepción en relación a la forma en que se dieron las cosas. “Si, la verdad esperaba un poco más de todo, pero no fue así. Pero bueno, las cosas siguen bien. Yo tomó la opción de continuar en Cobán porque me parece que ellos están cumpliendo con mis objetivos futbolísticos y económicos, me están apoyando en ambos", concluyó.