Joshua Canales y Danny Acosta están "comprometidos con la bandera de Honduras"

El secretario general de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, Jose Ernesto Mejía. compareció ante los medios de comunicación para tocar temas relacionados a la actualidad de la selección nacional. En ella, anunció que el partido contra Bielorrusia cambió de sede, y también habló de los futbolistas Joshua Canales y Danilo Acosta.

El dirigente despejó dudas sobre la decisión de ambos futbolistas de jugar para la bicolor catracha, ya que los dos tienen la posibilidad de jugar para Costa Rica y Estados Unidos, respectivamente. Sin embargo, Mejía aseguró que ellos están totalmente comprometidos con Honduras.



"Ambos jugadores están comprometidos con la selección, son futbolistas jóvenes, con mucho futuro, pero que están comprometido con los colores de la bandera hondureña. Hay que darles chance, su oportunidad", empezó diciendo. En el caso de Canales, el mismo dejo entreveer que le abría la puerta a Costa Rica en alguna entrevista, y Danilo Acosta en algún momento no firmó el documento que lo ligaba definitivamente al país centroamericano.

Joshua Canales y Danilo Acosta, dos hondureños en el extranjero que podrían estar en el Preolímpico de Guadalajara.

Sin embargo, el directivo de Fenafuth ha firmado que las dos jóvenes promesas vestirán la "H" en el pecho: "Eso no me preocupa, los dos están llamados a la selección y se quedarán con Honduras. Recuerden que hay reglamentación de FIFA, no pueden estar cambiando de asociación para jugar, hay limitaciones", concluyó.

Fuente: diez.hn