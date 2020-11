José del Valle aplaude a Amarini Villatoro por expulsar jugadores indisciplinados

El reconocido periodista deportivo guatemalteco, José del Valle, ha respaldado a Amarini Villatoro en la decisión de desafectar a los futbolistas Carlos Mejía, Jorge Aparicio y Alejandro Galindo por indisciplina. Según el reportero de ESPN, el estratega sentó un buen precedente de cara a futuro en la azul y blanco.

"Quiero aplaudir la decisión e Amarini Vilaltoro. Me parece que el mensaje que manda es el correcto. Primero que todo muestra mucha personalidad y establece un orden jerárquico en cualquier grupo humano;segundo, porque establece jurisprudencia y le manda un mensaje al resto de futbolistas en caso de que ellos también rompan los códigos internos de la selección nacional de Guatemala", empezó diciendo.

Al mismo tiempo, enfatizó que no son un país con abundancia de recursos humanos para competir internacionalmente a nivel futbolístico, por lo tanto tienen que compensarlo de otra manera. "Me parece que Guatemala, una selección que no tiene un 'pull' muy amplio de futbolistas, no se puede dar el lujo de cometer estos errores tan infantiles. Cuando el talento no sobra, hay que apelar a ciertos valores que te pueden llevar a alcanzar el éxito, tales como disciplina, orden, ética, y profesionalismo", agregó.

Finalmente, volvió a lamentar la actitud de estos tres futbolistas, asegurando que todos tienen que poner un extra: "Los jugadores tienen que entender que deben dar el extra dentro y fuera de la cancha. Guatemala no va clasificar a su primera Copa del Mundo con actitudes como esta. El futbolista debe entender que la cerrera del jugador es corta, que la selección nacional es el clímax de cualquier jugador, por ende, deben aprovechar al máximo cada convocatoria", concluyó.





Fuente: ESPN