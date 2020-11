Johan Venegas confesó otro sueño que desea cumplir

Si hay un jugador que puede resaltar debido a su gran rendimiento de las últimas semanas en Costa Rica, ese es Johan Venegas con el Deportivo Saprissa. El atacante costarricense ha registrado número increíbles en tan solo una semana. Son siete anotaciones en un lapso de siete días para el extremo tico. Convirtió un gol en el Clásico Nacional ante Alaluelense, cuatro en Liga Concacaf frete CSD Municipal y ayer un doblete ante Pérez Zeledón. ¡Imparable!

El Deportivo Saprissa agredece más que nunca este curva positiva del rendimiento de Johan Venegas, debido a que el equipo venía arrastrando resultados contraproducentes que pusieron en dudas muchas cosas en la institución Morada. Sin embargo, las victorias y los goles de Johan, han sido una gran calma para el club más ganador de Costa Rica y actual defensor en la Liga Concacaf.

Otro sueño por cumplir para Johan Venegas

Johan Venegas a sus 31 años de edad no solamente sigue destacándose como futbolista, sino que además piensa un paso más adelante. Entendiendo, que la carrera del jugador es corta y que hay que comenzar a evaluar opciones, pero no necesariamente alejadas de una cancha de fútbol.

Johan Venegas fue elegido por ustedes como el jugador @GatoradeCR del encuentro de ayer contra Pérez Zeledón pic.twitter.com/qECMIQhfEC — Deportivo Saprissa �� (@SaprissaOficial) November 9, 2020

“Trato de aprender de mi entorno, de lo que se ve en el fútbol internacional, leyendo libros de varios entrenadores porque, cuando me retire, uno de mis sueños es ser entrenador, si así Dios lo quiere. Quiero empezar con fútbol base y después ver qué tiene la vida. Me gusta analizar partidos internacionales, gracias a Dios he tenido oportunidades de disputarlos con la Selección de Costa Rica, ante grandes representaciones y buenos jugadores. Uno aprende de todo eso, se debe tener apertura para nutrirse y ver qué se puede aplicar en el entorno diario”, expresó Venegas en una entrevista para ESPN.

Además, en muchas ocasiones el futbolista tico ha dejado claro que su intención o al menos es la prioridad, sería retirarse en el Deportivo Saprissa, el club más ganador de Costa Rica. Sin embargo, también es claro que dichas negociaciones para su renovación no atraviesan por un buen momento al estar estancadas y ambas partes esperan llegar a una solución positiva para todos.