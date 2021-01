Héctor Castellón podría saltar al extranjero

El fútbol hondureño podría tener un nuevo director técnico en el extranjero; se trata de Hector Castellón, entrenador de gran recorrido en la Liga Nacional que estaría manejando ofertas de dos países centroamericanos.

El que alguna vez fuese campeón históricamente con el Honduras Progreso, ahora ha revelado que está a la espera dos posibilidades que se podrían concretar en los próximos días, tanto en Costa Rica como en El Salvador. Sin embargo, el 'Profe' no dio mayores detalles por un asunto de ética para sus colegas.

Gracias profesor Héctor Castellon por todo. Nos hizo grandes logrando nuestro único título de liga. Éxitos. pic.twitter.com/HWs8vEdpje — Honduras de El Progreso (@ClubHProgreso) February 26, 2017

“No me gusta hablar mucho por que de los equipos con los que he tenido pláticas, a excepción de dos, los otros tienen ya entrenadores trabajando. Entonces por respeto prefiero no profundizar mucho; pero sí, sí existe la posibilidad de salir", aseguró el ex director técnico de Marathón.

Seguido a eso, el que alguna vez también sonara para hacerse cargo de la Selección Nacional de Honduras, fue más específico y reveló por su propia parte los países a los que podría saltar:

“En este movimiento incluso hay una posibilidad en Costa Rica, a pesar que ya empezó su torneo, hay un contacto con un equipo que se quedó sin entrenador. “Vamos a esperar que termine el torneo en El Salvador, porque también existe la posibilidad y yo tengo las ganas de ir, de salir”, concluyó.

Fuente: Diariomashn