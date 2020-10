La vez que Guatemala venció a Costa Rica en las Eliminatorias de Alemania 2006

En octubre de 2005 desde el Estadio Nacional Mateo Flores, la Selección de Guatemala derrotó (3-1) a la selección de Costa Rica en las Eliminatorias de la Copa del Mundo de Alemania 2006, sin embargo, dicho triunfo no sirvió de mucho para los chapines, debido a que no le alcanzó y quedaron afuera de obtener un boleto para dicho Mundial.

Oportunidad que perdió Guatemala por la victoria de Trinidad y Tobago (2-1) ante México desde Puerto España. Resultado que le desfavoreció por completo a los guatemaltecos. Con este resultado, Trinidad y Tobago culminó en el cuarto lugar de la zona de CONCACAF, registrando 13 puntos, dos más que la selección de Guatemala.

Elmer Ponciano fue el encargado de anotar el primero para los chaínes, posteriormente Fredy García comenzaba a encaminar el resultado con el segundo y al final Carlos Ruiz terminó la partida con una increíble chilena para sentenciar las acciones al minuto 31 de partido. Aunque luego Costa Rica descontaría, no modificaría la pizarra final.

Cuando terminó el partido, no pudo darse ese empate o derrota de Trinidad y Tobago ante México. Resultado que dejó a los aficionados de Guatemala decepcionados y dolidos. Porque habían cumplido con la tarea, pero no fue suficiente y los números no dieron.

"Me siento mal por el país (Guatemala), porque la selección despertó tantas ilusiones de ir por primera vez al Mundial y nunca nos dejaron huérfanos", expresó el técnico hondureño Ramón Maradiaga, quien para ese entonces era el encargado de dirigir a la selección de Guatemala.