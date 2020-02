Gerson Reyes, el salvadoreño en España que entrena con la sub 20

Una nueva cara ha aparecido en el entrenamiento de la selección nacional sub 20. Se trata de Gerson Reyes, futbolista salvadoreño de formación europea que podría estar en el Preolímpico rumbo al mundial de Indonesia 2021.

El jugador llevaba un buen rato ansiando la oportunidad de vestir los colores patrios, y finalmente se le ha dado la gran oportunidad.



Reyes se formó en las reservas de equipos importantes de españa como Real Zaragoza y Leganés; ahora juega en un equipo de Barcelona que se llama Sant Andreu, en la tercera división de la ciudad.

"Estoy feliz porque es algo que venía esperando desde hace mucho. Por el momento no he hablado con el profesor para ver qué probabilidades hay de que me quede, pero espero que sí de dé”, expresó el jugador de 19 años.

Fuente: diario1.com/zona-deportiva