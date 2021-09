Gaby Torres se marcharía de Pumas UNAM

Con apenas 20 partidos en la temporada y un solo gol, el panameño Gabriel Torres se marchará de Pumas UNAM, equipo de la Liga MX que actualmente está penúltimo del Torneo Guard1anes 2021. Esto ha sido revelado por el Diario Record, que incluso señalaron que ya se habría despedido de sus compañeros.

Según el mencionado portal, el director deportivo Miguel Mejía Barón había aprobado la decisión de desprenderse del canalero, que no pudo obtener la regularidad deseada en la institución mexicana. Además, aducen que "la baja sirve también como mensaje de la directiva hacia el plantel, y la urgente necesidad de mejorar en muchos sentidos".

El programa panameño "El Marcador TV" también confirmó esta noticia, aunque se diferenció del sitio web en cuanto a los términos de la salida. "¡Gaby Torres no sigue en Pumas! Pero no fue dado de baja como reportó Diario Récord; Torres salió por una mejor oferta", manifestaron en su cuenta oficial de Twitter.

�� ¡CONFIRMADO: @gaby_torres_10 no sigue en Pumas!



Pero no fue dado de baja como reportó Diario Récord; Torres salió por una mejor oferta.



Más allá del motivo o las formas, lo cierto es que coinciden en que el ex Independiente del Valle y Huachipato (entre muchísimos otros) no formará más parte del plantel, por lo que incluso no estará en la nómina para el partido del sábado ante Tigres de la UANL, por la décima jornada.

El surgido en Chepo FC había arribado a los auriazules para suplir el lugar que dejó Carlos González a principios de este 2021, aunque su destino ahora virará a otros rumbos. ¿Qué nueva camiseta portará próximamente?