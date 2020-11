Froylán Ledezma pide que "no lo molesten mucho" a su hijo Juan Pablo

Froylan Ledezma está muy contento por el debut de su hijo Juan Pablo con el primer equipo de la Liga Deportiva Alajuelense. En el manudo todo es alegría por los momentos, después de ganarle el clásico a Saprissa con muchas bajas sensibles y de ganar contundentemente por 3-0 ante el Cibao.

Ahora han surgido un par de jugadores de la cantera que pueden llegar a ilusionar a la afición manuda. Uno de ellos es el zurdo, que con apenas 15 años de edad se convirtió en el liguista más joven de la historia en vestir la camiseta rojinegra en una competición internacional. Sin embargo, su reconocido padre quiere que lo lleven de a poco.

En una publicación de Twitter el ex Ajax mandó un mensaje por medio de su buen amigo Pablo Gabas, ex jugador de la Liga y hoy comentarista deportivo: "Acabo de hablar con Froylan, me mostró una alegría por el debut de su hijo. Me pidió que no lo molesten mucho, que lo lleven de a poco. Y por su parte que no lo llamen, cambio su número telefónico. Informo Prensa Gabas", escribió.

Por su parte, Andrés Carevic también explicó el motivo por el que lo puso a jugar: “Era el único jugador que nos podía ayudar en su posición y se integró hace poco al equipo. Debe tener los pies en la tierra, ubicarse y seguir trabajando”, aseguró.

Fuente: Radio Columbia Teletica Deportes