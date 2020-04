Falero: "La pelota parece un conejo, la vas a parar y te pega en la rodilla"

Para nadie es un secreto que el fútbol hondureño tiene muchas carencias en cuanto a infraestructura se refiere. Sin embargo, la más grande y tangible pasa por los terrenos de juego. Entre falta de interés de algunos dirigentes, ausencia de recursos para invertir en buenos campos de juego, e indiferencia de las autoridades del país, los jugadores de la Liga Nacional y Selección de Honduras se ven obligados a desempeñarse profesionalmente en campos que son burocráticos.



En la previa del Honduras - Costa Rica rumbo a Rusia 2018, la cancha del Estadio Morazán tuvo que pintarse, porque era evidente el mal estado de la misma.

Ante esto, el asistente técnico de Fabián Coito, ha dejado muy claro cuál es su postura. Se trata de Miguel Falero, mano derecha de Luis Suárez rumbo a Brasil 2014, así como de Coito rumbo a Qatar 2022. En una nota para Diario Diez, el uruguayo aseguró que es sumamente complicado trabajar en canchas donde la pelota "rebota como conejo" y no se puede recepcionar.







"En Honduras no hay buenas canchas y así es difícil trabajar. Por suerte se pudo terminar la cancha de Siguatepeque y eso ayudará a las menores, pero la mayor no tiene una casa. La de San Pedro Sula está más o menos. Nosotros cuando vamos a jugar contra México, Canadá o Estados Unidos, que son nuestros rivales principales, nos damos cuenta que tienen canchas en excelentes condiciones. Eso lleva a que puedan jugar y entrenar a una velocidad que es de alta competencia, donde si no se está preparado, lo pagás", empezó diciendo.





Muy poco nos hemos enfocado en lo que representa para este nuevo proceso el nombre de Miguel Falero. Yo lo califico como una genialidad, felicitaciones para quien lo pensó.

Coito reveló que en parte aceptó el desafío porque podía contar con Falero, alguien de su entera confianza. pic.twitter.com/248nGrW6xG — Rene Mendoza R (@Remero20) February 15, 2019





De igual manera, el ex DT de Real España afirmó en Fenafuth se está haciendo lo posible por mejorar los campos de juego: "Lo único que estamos pidiendo son medios para poder trabajar. Ellos (los dirigentes) están haciendo grandes esfuerzos, sabemos de cómo se están moviendo, pero cuando se pide algo del cuerpo técnico es para la mejora de la federación y de los jugadores", agregó.





Por último, se manifestó en contra de que en el Estadio Olímpico se jueguen partidos de liga u otros menos importantes: "Una cosa es que juegue Olimpia o Motagua a nivel internacional, que entrene la selección. Hay canchas que la pelota parece un conejo, vos la vas a parar y te pega en la rodilla. Cuando uno hace una observación así no es para quejarse, sino para mejorar", concluyó.



Fuente: Diario Diez