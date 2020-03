En vivo: mapa de infectados por coronavirus en Centroamérica

El coronavirus tiene en vilo al mundo entero, y Centroamérica no es la excepción. Al día de hoy, la pandemia sigue causando estragos alrededor del mundo, especialmente en China, Italia, Irán, y España.

Ante esto, hay que seguir las recomendaciones que han dado los expertos en salud, y procurar mantenerse en casa la mayor cantidad de tiempo posible, por no decir todo.



Al mismo tiempo, mantenerse bien informado no está de más, y es por eso que la OMS (Organización Mundial de Salud) ha abierto un sitio web en donde se pueden monitorear a todos los países del globo y la repercusión del coronavirus en los mismos.



En el caso de Centroamérica, Panamá ha confirmado 69 casos en total, con una persona fallecida y 68 activas. Después le sigue Costa Rica, que no reporta ningún muerto, pero sí 41 casos activos.



En el caso de Honduras, hay registros de 8 personas contagiadas (ningún fallecimiento), mientras que en Guatemala se registran 6 casos, de los que uno terminó en defunción. Por último, donde no se reporta COVID-19 hasta hoy es en Nicaragua y El Salvador, cuyas cifras aparecen en cero.