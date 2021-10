El sábado 9 de octubre continuará desarrollándose alrededor del mundo la triple fecha FIFA de Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Las de África (CAF) se reanudaron primero, el miércoles. Y luego le llegó el turno a las de Asia (AFC), América (CONMEBOL y CONCACAF) y Europa (UEFA) a lo largo del jueves.

Eliminatorias UEFA: partidos del día y cómo verlos

Hoy volvieron a disputarse once encuentros en Europa luego de una larga inactividad, pertenecientes a la fecha 7, en los Grupos E, G, H y J. Y el sábado se jugarán catorce más, distribuídos en tres turnos. Todos ellos podrán verse por Sky HD en Centroamérica. Y, además, por ESPN y ESPN Play en Honduras.

7 AM: Lituania-Bulgaria (Grupo C) y Kazajistán-Bosnia (Grupo D)

10 AM: Azerbaiyán-Irlanda (Grupo A), Georgia-Grecia, Suecia-Kosovo (ambos del Grupo B), Finlandia-Ucrania (Grupo D) y Escocia-Israel (Grupo F).

12:45 PM: Luxemburgo-Serbia (Grupo A), Suiza-Irlanda del Norte (Grupo C), Islas Feore-Austria, Moldavia-Dinamarca (los dos del Grupo F), Andorra vs. Inglaterra, Hungría vs. Albania, Polonia-San Marino (los tres del Grupo I).

Eliminatorias CAF: los partidos del día y cómo verlos