Hoy, domingo 10 de octubre, seguirá desarrollándose alrededor del mundo la triple fecha FIFA de Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Las de África (CAF) se reanudaron primero, el miércoles. Y luego le llegó el turno a las de Asia (AFC), América (CONMEBOL y CONCACAF) y Europa (UEFA) a lo largo del jueves.

Eliminatorias CONCACAF: partidos del día y cómo verlos

La segunda ventana de octubre llegó a la mitad en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Tras una fecha 4 vibrante en el Octagonal Final, la quinta jornada también promete emociones. La abrirán en simultáneo, a las 16:00 horas (17 de Panamá), Jamaica vs. Canadá y Panamá vs. Estados Unidos. Cinco minutos después llegará el turno de Costa Rica vs. El Salvador. Y el cierre estará a cargo de México vs. Honduras, a las 17:00 horas (18 de Panamá).

+ Canales para ver los encuentros de tu selección

Panamá vs. Estados Unidos: TVMAX y RPCTV lo transmitirán en suelo panameño. UNIVERSO, Paramount+ y Telemundo harán lo propio en Estados Unidos.

Costa Rica vs. El Salvador: se podrá ver por Canal 6 Repretel y Teletica 7 en Costa rica y Canal 4 TCS en El Salvador. En Estados Unidos se encargarán Paramount+ y Telemundo.

México vs. Honduras: Deportes TVC y TSi Honduras son los canales catrachos designados. TUDN, Univision y Paramount+ lo exhibirán en Estados Unidos.

Eliminatorias CONMEBOL: los partidos del día y cómo verlos

La acción en Sudamérica no cesa. Esta vez, la fecha que se jugará es la 5, aplazada en su momento debido a la pandemia de Covid-19. A las 2 PM, abrirá la fecha el cruce Bolivia-Perú. Media hora después, a las 2:30 PM, Venezuela recibirá a Ecuador. A las 3 PM, Colombia enfrentará a Brasil. Llegando al final, a las 5:30 PM, Argentina se medirá con Uruguay. Y Chile contra Paraguay será el último encuentro, a las 6 PM. Todos estos cotejos podrán verse por Sky HD .

UEFA Nations League: partidos del día y cómo verlos

Si bien las Eliminatorias UEFA se retomarán el lunes 11, lo cierto es que Europa está expectante de la final España-Francia de la Liga de Naciones (12:45 PM). El primer puesto garantiza un boleto al Mundial de Qatar 2022 y el segundo, si no se clasifica en las eliminatorias, tiene la oportunidad de disputar una repesca. El tercer puesto lo definirán Italia-Bélgica (7:00 AM). Ambos encuentros serán transmitidos por Sky HD en Centroamérica y ESPN (Honduras, final y tercer lugar, y Costa Rica, sólo la final).

Eliminatorias CAF: los partidos del día y cómo verlos

Continúan las eliminatorias de África con duelos en tres turnos diferentes, correspondientes a la fecha 4. Todos ellos podrán verse por el canal de YouTube de la FIFA .

7 AM: República Centroafricana-Nigeria (Grupo C), Kenia-Mali, Uganda-Ruanda (ambos del Grupo E) y Benin-Tanzania (Grupo J).

10 AM: Zambia vs. Guinea Ecuatorial (Grupo B), Cabo Verde vs. Liberia (Grupo C) y Madagascar vs. R.D. del Congo (Grupo J).

1 PM: Mauritania-Túnez (Grupo B).