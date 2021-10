El jueves 7 octubre volverá a disputarse alrededor del mundo la triple fecha FIFA de Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Luego de la reanudación de las de África (CAF) durante el miércoles, ahora será el turno de las de Asia (AFC), América (CONMEBOL y CONCACAF) y Europa (UEFA).

Eliminatorias Concacaf: partidos del día y cómo verlos

Comienza la segunda ventana del Octagonal Final en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe con cuatro partidos más que atrapantes. Honduras y Costa Rica se medirán a las 18:05 horas (19:05 de Panamá); luego, México recibirá a Canadá a las 19:40 (20:40 de Panamá); y minutos después, a las 20:05 (21:05 de Panamá), se jugarán dos partidos en simultáneo: El Salvador-Panamá y Estados Unidos-Jamaica.

+ Canales para ver los encuentros de tu selección

Honduras vs. Costa Rica: Canal 5 El Líder lo transmitirá en suelo catracho y Canal 6 hará lo propio para los ticos. En Estados Unidos, estará a cargo de Centroamérica TV, Paramount+, Telemundo y Universo.

El Salvador vs. Panamá: Canal 4 TCS para los cuscatlecos y NEX para los canaleros. Centroamérica TV, Paramount+, Telemundo y Universo también transmitirán este encuentro en Estados Unidos.

Eliminatorias UEFA: partidos del día y cómo verlos

Si bien las Eliminatorias de Europa se reanudarán el viernes 8, este jueves habrá un encuentro decisivo: la semifinal de la UEFA Nations League entre Bélgica y Francia , cuyo vencedor se cruzará en la final con España, ganadora del duelo ante Italia por 2-1. El encuentro se podrá ver por Sky Sports en toda Centroamérica.

Eliminatorias Conmebol: los partidos del día y cómo verlos

Habrá acción nuevamente en Sudamérica, esta vez por la fecha 11, que, a la espera de la resolución por la suspensión de Brasil-Argentina, tendrá los siguientes encuentros. A las 4 PM (5 de Panamá), se jugarán en simultáneo Uruguay vs. Colombia y Paraguay vs. Argentina. Media hora después, Brasil visitará a Venezuela. Luego, Ecuador y Bolivia chocarán a las 6:30 PM (7:30 de Panamá). Y Perú-Chile es el juego que cerrará la jornada, a las 10 PM (11 de Panamá). Todos podrán verse en Centroamérica por Sky Sports .

Eliminatorias CAF: los partidos del día y cómo verlos

Continúan las eliminatorias de África con duelos en cuatro turnos diferentes. En el de las 7 AM, jugarán Liberia vs. Cabo Verde (Grupo C) y Tanzania vs. Benin (Grupo J). Luego, a las 10 AM será el turno de Guinea Ecuatorial vs. Zambia (Grupo B), Nigeria vs. República Centroafricana (Grupo C) y Ruanda vs. Uganda (Grupo E).

Llegando al cierre, a la 1 PM se enfrentarán Túnez y Mauritania (Grupo B) y Mali contra Kenia (Grupo E). El último cruce del día será a las 2 PM, RD Congo-Madagascar (Grupo J). La totalidad de estos juegos se podrán ver por el canal de YouTube de la FIFA, FIFA TV .

Eliminatorias AFC: los partidos del día y cómo verlos

Se reanudan en Asia los dos hexagonales finales: dos ruedas a ida y vuelta que recompensarán a los dos primeros con boletos a Qatar 2022, mientras que los terceros se cruzarán en un play-off para acceder al repechaje. Y todos los encuentros del jueves se podrán ver en Centroamérica por Star+ .

Grupo A: Corea del Sur vs. Siria (5 AM), Irak vs. Líbano (8:30 AM) y Emiratos Árabes vs. Irán (10:45 AM).

Grupo B: China-Vietnam (9 AM), Arabia Saudita-Japón (10 AM) y Australia-Omán (12:30 PM).