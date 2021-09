Ronald Arévalo: legionario en Dinamarca que jugará con la Selección de El Salvador

Ronald Arévalo de 18 años de edad, es un futbolista que juega como centrocampista ofensivo en el HB Koge de la segunda categoría del fútbol de Dinamarca y se convertirá en uno de los rostros nuevos que tendrá la Selección de El Salvador para el amistoso que se disputará este viernes ante la Selección de Guatemala en el Audi Field de Washington.

"La verdad es que me siento bien al estar acá en el país. Soy un jugador que dribla mucho, doy pases adelante, juego de volante ya sea por derecha o izquierda", comentó el legionario Ronald Arévalo que milita en el fútbol de Dinamarca, quien en el pasado formó parte de campamentos con la selección juvenil Sub 16 de Estados Unidos. Recordemos que sus padres son salvadoreños y por ende tiene la posibilidad de jugar con La Selecta.

Ronald Arévalo: listo para La Selecta

"El clima es algo caliente aquí pero hay que adaptarse, el grupo es bueno, la gente me trata bien y me siento feliz. El ver lo hecho en la octagonal me motiva a jugar acá", resaltó Ronald Arévalo. Es importante resaltar que en unas semanas continuarán las Eliminatorias del Octogonal Final rumbo al Mundial de Qatar 2022 y el futbolista quiere ser parte de este proceso.

¿Dónde jugaría en el esquema del profesor Hugo Pérez? Ronald Arévalo podría de extremo, tanto por la banda izquierda, como por derecha. Un jugador explosivo, que encara, desborda y podría ser bastante útil para la ofensiva de la Selección de El Salvador. Además, por su juventud, si logra establecerse, sería un jugador interesante para el futuro de La Selecta.

