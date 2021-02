Diego Vásquez: "Josué Villafranca se fue de vacaciones a España"

Diego Vázquez habló para Deporte Al Instante sobre distintos temas relacionados a Motagua. El director técnico del azul profundo charló sobre la situación de Josue Villafranca, joven delantero del club que recién estuvo a préstamo en el Inter City de España.

Ante esto, el argentino lamentó que el jugador se haya marchado cuando estaba en plena formación, y lanzó una frase contundente al consultársele sobre los nuevos refuerzos del equipo: “Villafranca nunca se fue, solo fue de vacaciones a España", empezó diciendo.

Diego Martín Vázquez, director técnico del Motagua.

"Es un jugador de las inferiores, que hicimos nosotros, está con nosotros. Los otros sí son refuerzos, a él lo estamos haciendo creer. ¿Cómo va a ser refuerzo un jugador que nosotros hicimos debutar y venimos trayendo de a poco? Es un pibe de la casa y que es nuestro”, agregó. Seguido a ello, explicó que, desde su punto de vista, los representantes le pueden hacer daño a los jugadores muchas veces.

“No quería que se fuera, es un jugador que hacemos debutar. Se va a deambular, a querer jugar en Europa, en el Milán pero no han jugado acá, no son figuras ni titulares en Motagua. No me gusta cuando se saltan los pasos. Cuando vine había jugadores que estaban por ir a Europa y ni si quieran habían jugado 10 minutos en Motagua. Ahora con esto de los representantes y todo lo que se maneja le hacen daño a los jugadores”, concluyó.

¡Ya están aquí! Llegaron para ponerle ritmo latino al CF Intercity. ¡Bienvenidos!



Josiel Núñez

Alberts Fruto

Josué Villafranca pic.twitter.com/ZbCdMXOhLk — CF Intercity (@CFIntercity) October 12, 2020

Fuente: Radio América