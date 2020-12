Declaración de Esteban Alvarado pone a soñar a los aficionados de Limón

Esteban Alvarado fue presentado como nuevo guardameta de Limón FC, y esto ha levantado mucha expectativa en los aficionados de la Tromba del Caribe. Tras su sorpresiva salida del Herediano, el guardameta de la selección costarricense ha declarado en grande de cara a los próximos retos que se le vienen al equipo.

Alvarado estampó su firma con la institución por sólo seis meses, sin embargo, dejó bien en claro lo especial que es para él su lllegada al equipo de su región de nacimiento: "Soy limonense, para mí es un día muy especial. Es un sueño que yo tenía y hoy se da", empezó diciendo. Seguido a eso, también se ilusionó y soñó en grande en cuanto al objetivo colectivo de cara al próximo torneo.

"Llego a un proyecto serio, queremos ir a buscar el campeonato sí o sí. Soy una persona de retos, salí de una zona de confort, muchos no creen en Limón FC y eso me gusta, siento que este equipo tiene para hacer historia", agregó.

Por último, el ex arquero de Saprissa, AZ Alkmaar, Trabzonspor, y Alajuelense también explicó un poco los motivos de su salida del 'Team' donde asegura se fue en muy buenos términos: "Me fui muy bien de Herediano, muy agradecido con el cariño de la afición y de haber conseguido la 28. No tengo que dar explicaciones, descarté una opción que tenía en Australia, tengo mis motivos", concluyó.

Fuente: everardoherrera.com