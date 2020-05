David Faitelson se disculpa: "Iré a El Salvador con Fernando Palomo"

En una entrevista para el programa de radio Guiri Guiri, el David Faitelson se disculpó con el público salvadoreño. El reconocido periodista mexicano de ESPN había atendido a diario diez de Honduras en una transmisión en vivo, asegurando que "no volvería" a El Salvador por culpa de sus aficionados.







El reportero señaló que el fanático cuscatleco se ponía violento cuando de fútbol se trataba. “Al El Salvador no regreso, en El Salvador están locos. Los aficionados al fútbol se vuelven tontitos, se ciegan y lo vimos ahora cuando Tigres perdió ante Alianza, empiezan a tejer historias”, expresó, entre otras cosas. Sin embargo, el comunicador se ha retractado de algunas de sus palabras unos días después.



David Faitelson aseguró que no volvería a El Salvador, pero se retractó de sus palabras.





Sus dichos tuvieron repercusión en tierras salvadoreñas, especialmente en redes sociales, y todo parece indicar que ahora se arrepintió. “Si lo que yo dije ofendió a alguien, pido disculpas. Ocupé la palabra 'tontitos', porque tontos hay en todas las partes del mundo. Dije que no volvería a El Salvador por un partido de fútbol, pero claro que volveré para visitar a un país lindo, con gente linda", empezó diciendo.









Seguido a ello, el mexicano volvió a hacer énfasis en que le sorprende la repercusión que tienen sus comentarios. “En Centroamérica mis comentarios generan un tipo de odio, que hasta colegas periodistas me digan de que tenga prohibido entrar a su país. No entiendo cómo toman las cosas de fútbol en los países de Centroamérica. El fútbol es un pasatiempo”, continuó.





" Decir que un país juega mal al fútbol, que no ha crecido, eso no es generar violencia. No solo porque hablo mal de la selección de El Salvador, soy enemigo de El Salvador.", concluyó.

Fuente: diario diez