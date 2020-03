'Chucho' López: "Pensé que era una broma, estoy ansioso"

En una entrevista para ESPN digital, el mexicano de ascendencia guatemalteca, Jesús "Chucho" López, habló por primera vez de la posibilidad de ponerse la azul y blanco.

El jugador expresó sus sorpresa después de que el país centroamericano lo buscara, y también reveló algunos detalles de como se dieron los acercamientos:





"No me lo imaginaba. Después del juego contra Comunicaciones me buscaron. Primero le dijeron a un primo y él me dijo a mí, pero cuando no me lo tomé en serio. Fue hasta que en el club me avisaron y le puse la seriedad al asunto. Pensé que era broma", empezó contando.

Seguido a eso, expresó su deseo de formar parte de un combinado nacional: "Esta oportunidad me viene bien para mostrarme internacionalmente" expresó.



Por último, habló también de su oportunidad de jugar con la sub 23 de México, misma que fue desechada al no ser tomado en cuenta: "Solamente entrené una vez con ellos con la selección sub-23 y también sirvió para decirle que sí a Guatemala, porque de la lista con 50 jugadores no fui tomado en cuenta", concluyó.



Jesús López, mexicano con raíces guatemaltecas.