Carlos de los Cobos: "El Salvador es favorito para estar a Qatar"

- ¿Que opina del nuevo formato que se va tener rumbo a Qatar 2022?



No tengo claro cómo va ser la eliminatoria, se ha hablado de dos o tres opciones, pero es una pena lo que está pasando y la prioridad es la salud, estábamos muy preparados para estas fechas de junio y poder es tal en la hexagonal Lo único que sé es que se va suspender la hexagonal y que se pueden armar distintos formatos.





Estamos muy acostumbrados al hexagonal, veníamos bien enfilados y confiábamos en sumar los puntos suficientes para mantenernos arriba d Canadá. En el tema de conveniencia para el El Salvador, me parece que México hoy está por encima de Estados Unidos, pero en el futbol nada está escrito y pasan muchas cosas. Yo preferiría EUA, pero hay que prepararnos para lo que viene. Tenemos que aceptar lo que vaya a decir FIFA y Concacaf, y prepararnos bien para enfrentar ese cuadrangular con toda convicción de que si se puede.

- ¿En que nivel considera que se encuentra El Salvador y que chances tiene de ir a la Copa del Mundo?

Todos tenemos las mismas posibilidades de ir al mundial, cuando uno compite debe hacerlo con la convicción y confianza a que se le puede ganar a quien sea. Cuando se trata de una eliminatoria mundialista, se juega mucho, y el estado anímico de los jugadores es fundamental. Nosotros sabemos manejarlo y creo que podemos conseguir buenos resultados, yo tengo mucha confianza en mi grupo y en esta selección. Hemos jugado 21 partidos, ganado 14, perdido 6, y empatado 1. Eso habla de un equipo sólido y vamos a pelear. Confió en que podemos estar en Qatar.





- ¿Que cualidades tiene el actual equipo salvadoreño?

Una de las virtudes de esta selección es que tenemos jugadores valientes, usted conoce la idiosincrasia del salvadoreño, guerrero de garra y coraje, y ese temperamento sumado a su riqueza técnica nos hadado una selección de calidad. Vamos a respetar a los rivales pero a jugar sin temores, tenemos un país que está esperando un regalo de este tamaño y lo que representa esto para la afición que sueña.







- ¿Cuáles selecciones son favoritas para clasificar?



"El Salvador es una de ellas. Estados unidos no es la misma de otros procesos. Honduras tiene muchas posibilidades también. y tiene jóvenes que empujan fuerte. Yo no veo ni a Costa Rica ni a Estados Unidos en su mejor momento, en este momento no están en su punto máximo. Yo diría que las tres favoritas son México, Honduras, y El Salvador. Lo digo con toda seriedad, con toda convicción porque nosotros venimos muy bien a pesar de que tenemos muchos jóvenes, esta selección va creciendo y vamos a llegar bien a la eliminatoria, Honduras también, y México está un escalón arriba del reto.