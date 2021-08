Betis vs. Cádiz: cuándo, dónde y por qué canal ver al Choco Lozano en el juego por la fecha 2 de LaLiga de España en Centroamérica

La segunda fecha de LaLiga de España 2021 comenzará con el choque andaluz entre Real Betis vs. Cádiz CF, el equipo del ariete de Honduras, "Choco" Lozano, que tiene como objetivo mirar desde lo más arriba posible los puestos de descenso. Pero no será sencillo debido a que, como apunta Marca, hace más de treinta años no le ganan a los béticos.

Betis vs. Cádiz: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego en Centroamérica

El partido se jugará el viernes 20 de agosto a las 13:00 horas de Centroamérica (14 de Panamá) en el Estadio Benito Villamarín, recinto en donde los cántabros nunca han ganado y que contará con un aforo del 40%. Se podrá ver por Sky Sports en Honduras y el resto de Centroamérica.

Betis vs. Cádiz: cómo llegan los locales

El conjunto de Manuel Pellegrini tiene individualidades de mayor peso que su rival. Sin embargo, en su estreno liguero ante el ascendido Mallorca igualaron 1-1. En la primera mitad se vieron superados por locales, que se pusieron en ventaja con el tanto de Oliva (25'). Pero en el segundo tiempo jugaron mejor y, con la influencia de Canales y Fekir, llegaron a la igualdad cuando Juanmi remató de cabeza una pelota que se desvió en Reina (59').

Betis vs. Cádiz: cómo llegan los visitantes

Los dirigidos por Álvaro Cervera debutaron en LaLiga con un empate 1-1 ante Levante. Los granotes comenzaron dominando las acciones en el Nuevo Mirandilla hasta encontrar la ventaja mediante un golazo de Morales (39'). En el complemento se replegaron y relegaron la posesión, situación de la cual los gaditanos, después de intentarlo bastante, sacaron rédito en el final (97') con el tanto de Espino.

Betis vs. Cádiz: último partido entre ambos

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 28 de febrero de 2021, en la jornada 25 de LaLiga. Betis ganó 1-0 ganó y se llevó los tres puntos en el, por entonces, Ramón Carranza gracias a la diana de Juanmi Jiménez (84').