Túnez vs. Japón EN VIVO: nipones y africanos se enfrentan por el grupo F en el Mundial 2026 -minuto a minuto

Túnez y Japón se enfrentan en la segunda jornada del grupo F en el Mundial 2026.

Los asiáticos buscarán mantener sus esperanzas para avanazar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Túnez por su parte, llega con una goleada sufrida en su debut.

La segunda jornada del grupo F en el Mundial 2026 se cierra con el partido entre Túnez vs. Japón, un partido que podría marcar el destino de ambas selecciones en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. El juego se disputará en el estadio Monterrey en México.

Los nipones llegan al compromiso con mejores sensaciones tras empatar 2-2 frente a Países Bajos en su debut mundialista, demostrando su capacidad ofensiva y personalidad para competir contra la favorita del grupo. Un triunfo los podría acercar a los 16avos.

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Mientras para Túnez es diferente. El conjunto africano sufrió una dura derrotaa por 5-1 ante Suecia y afronta este choque con la obligación de sumar. Una nueva derrota complicaría sus opciones de clasificación por lo que se espera a un equipo más decidido.

Un dato que hace aún más valioso este partido, es que será el juego número mil en la historia de Copa del Mundo, lo que le añade relevancia a una cita que de por sí, ya es importante para ambas selecciones.

¿A qué hora juega y por dónde ver Túnez vs. Japón?

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Para Centroamérica, el juego está programado para dar inicio en los siguientes horarios:

10:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

11:00 p.m. Panamá

Los canales de transmisión